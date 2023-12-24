أسواق المال العربية: السعودية تقود ارتفاعات البورصات الخليجية وهبوط المؤشرات المصرية

تباينت مؤشرات أسواق المال العربية، خلال ختام يوم الأحد، مستهل الأسبوع، إذ قادت السعودية الأسواق الخليجية نحو الارتفاع عدا بورصة الكويت التي غلب عليها التراجع فيما هبط مؤشرات البورصة المصرية و الأردنية.

حركة أسواق المال العربية

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية ، على أن يستأنفوا تداولاتهم يوم الاثنين.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11690 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 68.72 نقطة ليقفل عند مستوى 11690.65 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 173 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سال، و الباحة، وأسمنت حائل، والزامل للصناعة، والآمار الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات شمس، ومكة، وأسيج، وبترو رابغ، و الأصيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.73% و 1.64% .

فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والنهدي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 391.23 نقطة ليقفل عند مستوى 23390.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم.

قطاع الخدمات يدفع ببورصة مسقط إلى الارتفاع

ارتفع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.12 بالمائة، عند مستوى 4567.2 نقطة، رابحاً 5.56 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس الماضي.

ودعم أداء المؤشر اليوم ارتفاع قطاع الخدمات منفردًا بنسبة 0.16 بالمائة؛ بدعم سهم الباطنة للطاقة المرتفع 4.76 بالمائة، وارتفع النهضة للخدمات بنسبة 3.9 بالمائة.

وحد من ارتفاع قطاع الخدمات تقدم سهم ظفار لتوليد الكهرباء على المتراجعين بنسبة 7.5 بالمائة.

وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات القطاعين المالي والصناعة، وهبط الأول بنسبة 0.11 بالمائة؛ بضغط سهم الباطنة للاستثمار المتراجع 3.41 بالمائة، وتراجع عمان والإمارات بنسبة 1.89 بالمائة.

وحد من تراجع القطاع المالي صدارة سهم ظفار للتأمين للرابحين اليوم بنسبة 8.26 بالمائة.

وتراجع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.02 بالمائة؛ بضغط سهم أسمنت عمان المتراجع بنسبة 0.65 بالمائة.

وانخفض حجم التداولات اليوم إلى 12.81 مليون ورقة مالية، مقابل 14.4 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وتراجعت قيمة التداولات إلى 2.63 مليون ريال، مقارنةً بنحو 4.21 مليون ريال جلسة الخميس الماضي.

وتصدر سهم بنك مسقط الأسهم النشطة حجماً وقيمةً اليوم بتداول 3.93 مليون سهم، بقيمة 1.06 مليون ريال.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، على ارتفاع بمقدار 114.47 نقطة، أي بنسبة 1.11 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و399.77 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 156 مليونًا و682 ألفًا و704 أسهم، بقيمة 434 مليونًا و174 ألفًا و703.144 ريالات، نتيجة تنفيذ 13752 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، فيما انخفضت أسعار 14 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

مؤشرا بورصة البحرين يغلقان على ارتفاع

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، تعاملاته عند مستوى 1.922.15 نقطة بارتفاع بلغ قدره 4.23 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي تعاملاته عند مستوى 730.98 نقطة بارتفاع بلغ قدره 1.21 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 446 ألفاً و326 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 170 ألفاً و617 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 33 صفقة.

التراجع يغلب على أداء البورصة الكويتية

خيم التراجع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم الأحد؛ بفعل هبوط 10 قطاعات.

نخفض مؤشر السوق الأول 0.16%، وتراجع "العام" 0.36%، كما هبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 1.46% و1.10% على التوالي، عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت البورصة تداولات في جلسة اليوم بقيمة 44.39 مليون دينار، وزعت على 17.17 مليون سهم، بتنفيذ 7.47 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 10 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ4.33%، بينما زاد قطاع العقار 0.04%، واستقر قطاعا المنافع والطاقة.

وبشأن الأسهم فقد تراجع سعر 56 سهماً على رأسها "عمار" بـ13.59%، بينما ارتفع سعر 43 سهماً على رأسها "يونيكاب" بواقع 36.28%، واستقر سعر 18 سهماً.

البورصة المصرية تخسر 18 مليار جنيه بختام اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها خلال جلسة اليوم الأحد، متأثرة بمبيعات محلية لتحقق خسائر سوقية وصلت إلى 18 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 1.99%، ليغلق عند 23822 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.42% لينهي الجلسة على 5312 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقاً إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.61% ليغلق على 7639 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم نحو 18 مليار جنيه، ليغلق عند 1.648 تريليون جنيه، مقابل 1.666 تريليون جنيه خلال جلسة يوم الخميس الماضي.

وتم التداول خلال جلسة اليوم على 961.29 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 3.23 مليار جنيه من خلال 122.51 ألف عملية.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين نحو البيع مسجلين صافياً بلغ 31.75 مليون جنيه.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم إلى الشراء، مسجلين صافياً بلغ نحو 26.82 مليون جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب إلى الشراء في الأسهم، مسجلين صافياً بلغ 4.921 مليون جنيه.

بورصة عمان تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على انخفاض بنسبة 0.04 بالمئة، لتصل عند مستوى 2424 نقطة.

وبلغت حجم الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2273 صفقة. بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).