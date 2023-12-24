تراجع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

بددت البورصة المصرية، مكاسبها بختام تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، حيث تراجعت جميع مؤشراتها تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 18 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 23822 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 28850 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 10141 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 5312 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 7639 نقطة.