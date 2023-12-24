ضربة قوية.. بورصة تل أبيب تتكبد خسائر كبيرة

تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب (تل أبيب 35) الذي يقيس أداء أكبر 35 شركة، بنسبة 0.17%، وواصل سلسلة الخسائر المستمرة منذ التصعيد في غزة.

وأنهى مؤشر بورصة تل أبيب مع انخفاضات وفي ختام التداول، انخفض مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.17%، كما تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 0.52%.

وانخفض حجم التداول اليومي بمقدار 580 مليون شيكل.

وفي وقت سابق، فقدت الأسهم الإسرائيلية، أكثر من 16 مليار دولار من قيمتها السوقية، وذلك بعد أن تكبد مؤشر البورصة أكبر خسارة يومية له منذ بدء الجائحة.

ووفقا لشبكة "سي إن بي سي عربية"، فقدت عملة الشيكل أكثر من 1% من قيمتها لتهبط إلى أدنى مستوياتها في 7 سنوات في جلسة 9 أكتوبر مع عودة سوق الصرف للعمل.

وكان الشيكل الإسرائيلي هبط إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريباً مقابل الدولار الأمريكي، مع تصاعد حدة الصراع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.