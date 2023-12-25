«غازبروم» الروسية تسجل رقما قياسيا بشأن إمداداتها إلى الصين

أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين، عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا في 23 ديسمبر 2023.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن الشركة "في 23 ديسمبر، تجاوز طلب الصين لتوريد الغاز الروسي عبر خط أنابيب الغاز قوة سيبيريا مرة أخرى الالتزامات التعاقدية اليومية. وضخت شركة غازبروم جميع الكميات المطلوبة وسجلت رقما قياسيا تاريخيا جديدا لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين".

وأضافت الشركة أن الإمدادات تتم بموجب اتفاقية ثنائية طويلة الأجل لشراء وبيع الغاز بين غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية، كما سجلت شركة غازبروم الرقم القياسي التاريخي السابق لإمدادات الغاز اليومية إلى الصين عبر محطة كهرباء سيبيريا في 16 ديسمبر 2023.

صادرات روسيا من الغاز خلال 2022

وفي نهاية عام 2022، صدرت روسيا 15.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب الغاز "قوة سيبيريا". ومن المتوقع أن تتجاوز إمدادات الغاز الروسي إلى الصين عبر خط الأنابيب المستوى المخطط له وهو 22 مليار متر مكعب في عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته التصميمية البالغة 38 مليار متر مكعب في عام 2025.