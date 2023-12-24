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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الانتقادات الموجهة له| تعليق مثير من فيتوريا على نقل الشائعات في مصر

فيتوريا
فيتوريا

أكد روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر على أن النقد الإعلامي لاختيار اللاعبين واستبعادهم هو شىء طبيعي، وان تمثيل بلد بحجم مصر دائما ما يكون ههناك انتقادات.

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وأضاف فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت، ان جاهز لهذا الانتقادات وعندما يحدث التقدير لعمله يقبل نفس الشىء، وان كرة القدم تعمل بهذا الشكل وهذا ليس الاشىء الذي يؤثر على افكاره أو تركيزه، وأنه مر من قبل سواء بالنقد السلبي أو الإيجابلي.

وتابع فيتوريا، أن لا يقلق أن يرى الانتقادات وغنه مسألة اللغة هى اول حدث وأنه يجب أن يكون هناك من يوجهه، ومصر من أكثر الأماكن التى يتم تداول واطلاق الشائعات دون التأكد من مصدر الاخبار وصحتها وذلك جزء من ا لحياة وكرة القدم تعمل هكذا، ويعتبر الأن بنقرة واحدة ان تكون جيد جدا أو سيىء جدا، ونعمل ولكنه يوجد صعوبة في تغيير هذا العالم.

 

روي فيتوريا فيتوريا فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر منتخب مصر مصر الشائعات

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