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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول رد من فيتوريا على توسطه في أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

فيتوريا
فيتوريا

كشف روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر عن حقيقة توسطه لحل أزمة نادي الزمالك ونادي سبورتينج لشبونة البرتغالي لحل أزمة القيد.

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وأضاف فيتوريا خلال فيتوريا خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على أون تايم سبورتس 2:"أنا لدى الأصدقاء في كل الجهات ولم اتصل بأحد سواء بنفيكا أو سبورتينج أو بورتو، ولن اتذكر اني سألت أنه تم حل الموقف مع شيكابالا أم لا، وأنا أرى أنني استطيع أنا أساعد في أى شىء للكرة المصرية سأساعد، وأى أمور متعلقة بين الزمالك وسبورتينج تكون في الفيفا وليس لى تدخل فيها".

وتابع المدير الفنى للمنتخب:"طبعا أنا أعلم الحدث في لحظتها ويتم تبليغي فورا وأحب أن أكون على مسافة ثابتة من جميع الأندية وأعرف جيدا ما عمل الأندية ولو استطيع أن اقدم شىء ما أو اساعد أفعل ولن أسعى أن اعطل أو أؤخر شىء لأى نادي وعمل المدير الفنى للمنتخب هى وظيفة أعلى من التعرض إلى هذه الحروب والمقابلات بين الأندية وكل شخص له أسلوبه وهو عمل أنا اكرره واختار ما يتناسب مع أفكاري".

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