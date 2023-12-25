حسام عاشور: رفضت الزمالك وبيراميدز احتراما لجماهير الأهلي

أكد حسام عاشور نجم النادي الأهلي السابق أنه رفض الانتقال إلى صفوف نادي الزمالك أو بيراميدز بعد رحيله عن الأهلي احتراما لجماهيره.

وأوضح عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة dmc : تلقيت عروضا من الزمالك وبيراميدز ولكني رفضت لارتباطي بالأهلي.. أحد مسؤولي مجلس إدارة الزمالك تحدث معي وبعض الوكلاء وأحترم الزمالك بشدة.

وأشار إلى أنه فضل عدم الانتقال للزمالك حرصا على عدم إغضاب جماهير الأهلي ورفض بيراميدز بسبب الخلافات مع مسؤولي القلعة الحمراء وقتها، لأنه عاشق للنادي ولذلك فضل الرحيل الى نادي الاتحاد السكندري.

وأضاف: الاتحاد السكندري نادي عظيم واحترم جماهيره بشدة ، وانا حزين من الأستاذ محمد مصيلحي بسبب بعض الأمور .. فوجئت بعد اصابتي بقطع في الرباط الصليبي بأن مصيلحي يخطرني بخصم نصف قيمة عقدي ولمدة ٥ شهور لم اتقاضى أي مستحقات وأخبرته بأن ذلك لا يصح وبعدها اضطررت إلى تقديم شكوى للحصول على مستحقاتي.