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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل ألعاب مجانية للأطفال في 2023 على الموبايل

أفضل ألعاب مجانية
أفضل ألعاب مجانية للأطفال في 2023 على الموبايل

مع انتشار الهواتف الذكية بين الأطفال في جميع أنحاء العالم، أصبح من الضروري اختيار ألعاب آمنة وممتعة للأطفال. فيما يلي أفضل ألعاب مجانية للأطفال في 2023 على الهاتف:

• Minecraft

لعبة Minecraft هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية للأطفال في جميع الأعمار. تسمح اللعبة للأطفال ببناء عالمهم الخاص باستخدام الكتل، مما ينمي خيالهم وإبداعهم.

• Roblox

لعبة Roblox هي منصة ألعاب اجتماعية حيث يمكن للأطفال إنشاء ألعابهم الخاصة ولعب ألعاب الآخرين. تتميز اللعبة بمجموعة واسعة من الألعاب التي تلبي اهتمامات جميع الأعمار.

• Angry Birds

لعبة Angry Birds هي لعبة كلاسيكية لا تزال ممتعة للأطفال اليوم. تدور اللعبة حول إطلاق الطيور الغاضبة على الخنازير الخضراء، مما ينمي مهارات حل المشكلات للأطفال.

• Candy Crush Saga

لعبة Candy Crush Saga هي لعبة مطابقة ثلاثية تتميز برسومات جذابة وموسيقى ممتعة. تنمي اللعبة مهارات التركيز والتفكير لدى الأطفال.

• Toca Boca World

لعبة Toca Boca World هي مجموعة من الألعاب التعليمية التي تسمح للأطفال بتجربة الأنشطة اليومية مثل الطهي واللعب والعناية بالحيوانات الأليفة. تنمي اللعبة مهارات الخيال والإبداع لدى الأطفال.

بالإضافة إلى هذه الألعاب، هناك العديد من الألعاب الأخرى المجانية الرائعة للأطفال المتاحة على الهاتف. عند اختيار ألعاب للأطفال، من المهم مراعاة العمر والاهتمامات. كما يجب أن تتأكد من أن الألعاب آمنة للأطفال ولا تحتوي على أي محتوى غير مناسب.

 

فيما يلي بعض النصائح لاختيار ألعاب آمنة للأطفال:

 

• اقرأ التقييمات والمراجعات قبل تنزيل اللعبة.

• افحص محتوى اللعبة بحثًا عن أي محتوى غير مناسب.

• حدد إعدادات الخصوصية للعبة.

• راقب طفلك أثناء لعبه.

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