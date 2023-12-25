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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الشطرنج

جامعة حلوان تعلن
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج

نظم قسم الألعاب الفردية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج على مستوى الكليات داخل الحرم الجامعي وخارجه، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وذلك ضمن الخطة العامة لإدارة رعاية الشباب .

حيث أكد الدكتور السيد قنديل أن إقامة هذه المسابقات توضح  مدى اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والتي تساهم في الترويح عن الطلاب واستغلال طاقاتهم بشكل أمثل وتعمل على زيادة روح  العمل الجماعي والتنافس الشريف بينهم.

حيث جاءت نتائج البطولة للطلاب كالتالي : حصول الطالب (احمد رجب احمد) كلية الخدمة الاجتماعيه على  المركز الأول والطالب (بوفلى نادي) كلية التجارة على المركز الثاني، والطالب (علي محمود علي) كلية العلوم على  المركز الثالث.

فى حين جاءت  نتيجة بطوله الطالبات كالتالى : فوز الطالبة (مورين ميلاد ) كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول والطالبة (مارينا صبري)  كلية الآداب بالمركز الثاني ، والطالبة (رجاء حسن) كلية الصيدلة بالمركز الثالث-

وبعد الانتهاء من البطولة تم اختيار عدد من اللاعبين لتمثيل الجامعة في بطولة  الشهيد الرفاعي ل51 للعام الجامعي 2023 _ 2024.

وقد تكونت لجنة التحكيم من عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي والسيد دياب و محمد شعبان.

وقام بتنظيم هذه البطولة عمرو جلال مسؤول قسم الالعاب الفردية و احمد ابراهيم و احمد عبد الناصر،  تحت إشراف  هشام رفعت القائم بعما أمين عام الجامعة ، و محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والكابتن أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضي  .

جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (2)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (2)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (3)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (3)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (4)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (4)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (5)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (5)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (1)
جامعة حلوان تعلن نتائج بطولة الجامعة للشطرنج (1)
جامعة حلوان الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان بطولة الجامعة للشطرنج شطرنج الانشطة الطلابية

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