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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز إعلام عين شمس بالمركز الثاني بمسابقة المبادرات المجتمعية

طلاب اعلام عين شمس
طلاب اعلام عين شمس

فازت كلية الإعلام جامعة عين شمس بالمركز الثانى بمسابقة المبادرات المجتمعية من إجمالى ٣٩ فريقا على مستوى الجامعة.


وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الإعلام، و الدكتورة سلوى سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

حيث تدور فكرة المبادرة حول نشر الوعي بالثقافة الرياضية لتحقيق احدى أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ بالحصول على صحة جيدة لكل فرد.


وتشكل الفريق الفائز من أربعة طلاب هم كارين إبراهيم  و شهد زاهر عبد العظيم و عمر عادل و عبدالرحمن أحمد.

وقد شاركت كلية الإعلام بعدد أربعة مجموعات لأفكار مبادرات مختلفة تهم المجتمع المصري.
وتتضمن أفكار المبادرات لفرق كلية الإعلام (التوعية بالثقافة الرياضية - منتجاتنا فخرنا التشجيع على استهلاك المنتج المصري - أهمية التعليم الصناعي - مشروع الصحة النفسية).

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