عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستكمل جولته الصباحية بمتابعته أعمال الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حرصه المستمر على متابعة المشروعات التي تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة الأعمال ميدانيا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلى أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية صباح اليوم لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالمحلة الكبرى.

جامعة طنطا تشارك في مؤتمر القبول والتسجيل فى عصرالتحول الرقمي بتونس.. صور

بدء المحافظ جولته بمتابعته أعمال الرصف النهائية بمنشية عبد المنعم رياض وسوق التقوى بحي ثان المحلة الكبرى حيث تم رصف منطقة عبد المنعم رياض وشارع التقوى الرئيسي بطول 360 مترا والجانبي بطول 120 مترا.
وتشهد المنطقة أعمال تطوير شاملة شملت توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي ورصف الشوارع الفرعية بالانترلوك وإزالة البروز والتعديات بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتشمل أعمال التطوير الجارية بسوق التقوى رصف شارع السوق بالخرسانة كونها سوقا تتعرض للمياه والمواد العضوية بصفة مستمرة التي تؤثر على الأسفلت، لذلك تم رصفها بالخرسانة، بالإضافة إلى توحيد عرض الأرصفة ووضع تصميم موحد لأكشاك سوق التقوى.

قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بينهم سيدة من الضّفة الغربية

وأكد «رحمي» أن الدولة المصرية تشهد في ظل الجمهورية الجديدة، اهتماما غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، لتوفير الحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري حتى يعيش في بيئة صحية وآمنة ومتحضرة، مشيرا إلى أن تطوير المناطق العشوائية بمحافظة الغربية وتحويلها إلى مناطق حضارية يأتي على رأس أولويات المسئولين والقيادة السياسية بالدولة تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين.

وتابع المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الجارية في إنشاء مركز تجميع الألبان التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كما قام المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد على ترعة بحر شبين، والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالينا في مدينة المحلة.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لتفقد الأعمال الجارية في إنشاء مجلس مدينة المحلة الجديد، والذي يتكون من دور أرضى و6 أدوار على مساحة 2842 مترا مربعا داخل جزء من أرض المرفق القديم بالمحلة الكبرى بشارع الزيوت والصابون بنطاق حي أول المحلة.

txt

جامعة طنطا تحتل المركز الـ 17 عربيا والـ 6 محليا

وأشار إلى أن المبنى مصمم على أحدث الطرق ليلبى احتياجات المواطنين بالمحلة، إذ يضم مكتب لمحافظ الغربية، قاعة اجتماعات كبرى، مركز خدمة مواطنين متطورا، مجلسا شعبيا محليا، وإدارات خدمية تعمل بشكل مميكن لتقديم كل الخدمات والمعاملات للمواطنين بشكل ميسر.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير موقف سيارات طلعت حرب والتي تشمل توسعة الموقف وإعادة تأهيله بشكل حضاري وزيادة طاقته الاستيعابية للسيارات وتطوير مداخل ومخارج الموقف بما يضمن سهولة وانسيابية الحركة به بالإضافة إلى تفقد سوق طلعت حرب.

IMG-20231225-WA0017
IMG-20231225-WA0017
IMG-20231225-WA0016
IMG-20231225-WA0016
IMG-20231225-WA0015
IMG-20231225-WA0015
IMG-20231225-WA0013
IMG-20231225-WA0013
IMG-20231225-WA0014
IMG-20231225-WA0014
IMG-20231225-WA0012
IMG-20231225-WA0012
IMG-20231225-WA0011
IMG-20231225-WA0011
IMG-20231225-WA0010
IMG-20231225-WA0010
IMG-20231225-WA0008
IMG-20231225-WA0008
IMG-20231225-WA0009
IMG-20231225-WA0009
IMG-20231225-WA0004
IMG-20231225-WA0004
IMG-20231225-WA0007
IMG-20231225-WA0007
IMG-20231225-WA0006
IMG-20231225-WA0006
IMG-20231225-WA0005
IMG-20231225-WA0005
الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد العشوائيات الشوارع الفرعية السيولة المرورية المحاور المرورية الجديدة المحاور المروريه المحاور المروري المناطق غير المخططة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أبومسلم : يجب عودة ديانج لتشكيلة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

جامعة طنطا تقفز 51 مركزا دوليا بتصنيف URAP للعام الأكاديمي 2023/2024

ترشيحاتنا

167 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى في 2022

بين مؤيد ومعارض.. تفاصيل جديدة بشأن تجديد أحمد فتوح للزمالك

الخارجية الروسية: الغرب يحاول زعزعة صربيا بتقنية "ميدان كييف"

أمام مجلس الشيوخ.. مسئول يكشف سبب ارتفاع أسعار السمك

الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالاستمرار في تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية

دعمًا لشعار "صنع في مصر".. البحث العلمي ينجح في توطين الصناعة المصرية خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أثارت الجدل لـ عبير نعمة

زي المطاعم.. سر طريقة عمل البلطي المقرمش

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

فيديو

تخفيف الأحمال وما ستفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

هيزيد تاني.. ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير ونصيحة من الشعبة للمواطنين

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ