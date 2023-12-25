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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العلاج الحر بالدقهلية توجه 16 إنذاراً للمنشآت الطبية المخالفة

منشأت طبية
منشأت طبية

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.
 

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

و أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الأسبوع  الماضى بالمرور على 118 منشأة طبية ، تشمل 50 عيادة خاصة فضلاً عن 29  مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 5 مراكزاُ ومعملاً دون ترخيص .

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 13  فيما، تم رصد 4 منشآت مخالفة  لاشتراطات مكافحة العدوى،  علاوة على توجيه 16 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 3 منشأت مخالفة وإعادة فتح 8 أخرى.

 

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