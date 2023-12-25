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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد محور النعناعية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في السابعة من صباح اليوم، الأعمال الجارية بطريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول المدينة من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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ووجه محافظ الغربية خلال الجولة بسرعة إنهاء الأعمال، وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروع والتأكيد على مسئولي الشركة المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ، وسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للخطة الزمنية.

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وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على التوسع في مشروعات الرصف والطرق وإنشاء المحاور المرورية الجديدة التي تساهم في تخفيض التكدسات المرورية، خاصة في الأماكن التي تعاني من كثافات سكانية ومرورية عالية، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

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