منذر الكبير: منتخب مصر من أبرز المرشحين للتتويج بأمم أفريقيا

قال منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي السابق أن منتخب مصر قادر على الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار ويمتلك لاعبين على مستوي عالي أبرزهم محمد صلاح.

وقال منذر الكبير فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" منتخب مصر يظل من أبرز المرشحين للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر لها فى كوت ديفوار 2024.

وأضاف:" منتخب مصر يملك لاعبين على أعلي مستوي وفى المقدمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وتابع:" أمم إفريقيا ستشهد مفاجآت كبري على مستوي النتائج وهناك مستويات رائعة فى البطولة.

ويذكر أن المنتخب الوطني استطاع الفوز على كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 تحت قيادة روي فيتوريا خلال الشهر الماضي.