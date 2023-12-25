مصرع شخصين وإصابة 29 في حريق بـ كوريا الجنوبية

شب حريق، اليوم الاثنين، في مبنى سكني بشمال سيئول عاصمة كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 29 آخرين.

وحسب صحيفة “يونهاب” الكورية الجنوبية، قال رجال الإطفاء اليوم الاثنين، إن الحريق اندلع في الطابق الثالث من المبنى السكني المكون من 23 طابقًا في منطقة دوبونج في سيئول في حوالي الساعة 4:57 صباحًا.

وتم العثور على رجلين في الثلاثينيات من العمر وامرأة في السبعينيات من عمرها في حالة سكتة قلبية وتم نقلهم إلى المستشفى، وأعلن عن وفاة اثنين منهم.

وشارك في إطفاء الحريق حوالي 222 من رجال الإطفاء بعد حوالي ثلاث ساعات من اندلاعه.

وتجري الشرطة ورجال الإطفاء تحقيقات لتحديد السبب الدقيق للحادث.