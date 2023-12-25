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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر من الشيوخ: الثروة السمكية دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

قدم النائب طارق رسلان نائب ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، التهنئة للرئيس السيسي بفوزة بولاية رئاسية جديدة خلال الجلسة العامة اليوم ، مؤكدا بأن مصر عبرت مصر منذ أيام عبورا جديدا ، وجسد المصريون ملحمة تاريخية في حب الوطن في الانتخابات الرئاسية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بمنصب رئيس الجمهورية وأكد أن المصريين انتصروا في معركة الوعي وضح ذلك جليا في اصطفافهم امام لجان الاقتراع ، وقالوا نعم للاستقرار نعم للتنمبة نعم للبناء وجددنا العهد لزعيم وطنى شجاع .

وأضاف رسلان بأن الاستزراع السمكي في مصر من أهم المشروعات القومية التي تستهدف تنمية الثروة السمكية والتي تعتبر أهم مصادر الغذاء الغنية بالبروتين، وكذلك يهدف هذا النوع من المشروعات إلى زيادة الدخل القومي من خلال تصدير الثروة السمكية إلى الخارج بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

تعتبر مصر هي الأولى عربيًا وشمال إفريقيا في توفير الأسماك والثالثة عالميًا في إنتاج الأسماك البلطي.
ويهدف الاستزراع السمكي في مصر إلى تحقيق التنمية في الثروة السمكية، والتي ستعود إيجاباً على الإنتاج القومي من الطعام المتمثل في اللحوم البيضاء، كما تعتبر دخل قومي كبير ومصدر للعملة الصعبة من خلال تصدير كميات من الأسماك إلى الخارج.

تواجهه هذه الصناعة تحديات كبيرة أولها

1- ارتفاع أسعار الأعلاف .

2- حالات النفوق وموت كثير من الأسماك في المزارع.

3- سوء جودة المياه ،مع سوء التغيرات المناخية.

4- سوء الإدارة من أغلب المزارعين.

5- عدم توافر خامات الأعلاف التقليدية كسلعة أساسية .

نطالب بردود واضحة ومحددة عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك ... بعدما باتت موجات غلاء الأسعار تكوى جيوب المواطنين .

وشدد رسلان علي ضرورة وجود ايجاد اليه أو وجود كيان قانوني محدد للعاملين بهذه الصناعة ودعمهم بالتدريب الكافي .. وتوفير سبل تمويل ميسره .

مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية

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