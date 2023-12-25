خبيرة تغذية توضح أهمية الصيام المتقطع لحياة صحية| فيديو

قالت نسمة توفيق خبيرة التغذية العلاجية، "الدايت مرتبط في دماغ الناس إني هعمل نظام لفترة مؤقتة، وأول ما أوصل للتارجيت بتاعي ، هوقف النظام، و أرجع أكل كل حاجة، و ده خطأ، لازم نبدأ حياه صحية مش نظام دايت".

خبيرة تغذية :مينفعش أكل طول اليوم



وأضافت نسمة توفيق ، خلال لقائها مع برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن النظام الصحي يبدأ من "الدماغ" التفكير، و ليس بالطعام، مشيرة إلى أنه يجب تغير سلوكيات التفكير في الطعام، وأنواعه.



وتابعت: "مينفعش أكل طول اليوم، و طول الوقت، الصيام المتقطع بيعمل تنظيم لطريقة الأكل، لبداية حياه صحية جديدة".