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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة تغذية توضح أهمية الصيام المتقطع لحياة صحية| فيديو

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

قالت نسمة توفيق خبيرة التغذية العلاجية، "الدايت مرتبط في دماغ الناس إني هعمل نظام لفترة مؤقتة، وأول ما أوصل للتارجيت بتاعي ، هوقف النظام، و أرجع أكل كل حاجة، و ده خطأ، لازم نبدأ حياه صحية مش نظام دايت".

خبيرة تغذية :مينفعش أكل طول اليوم


وأضافت نسمة توفيق ، خلال لقائها مع برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن النظام الصحي يبدأ من "الدماغ" التفكير، و ليس بالطعام، مشيرة إلى أنه يجب تغير سلوكيات التفكير في الطعام، وأنواعه.


وتابعت: "مينفعش أكل طول اليوم، و طول الوقت، الصيام المتقطع بيعمل تنظيم لطريقة الأكل، لبداية حياه صحية جديدة".

الدايت نظام نظام دايت الصيام المتقطع التفكير النظام الصحي

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