تحذيرات مهمة من حقنة "هتلر" لعلاج الإنفلونزا.. ورسالة شديدة اللهجة للصيادلة|فيديو

حذرت الدكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة للطب الوقائي،من بروتوكولات لعلاج الأنفلونزا،حقنة “هتلر”، قائلة:"أنا لا أطلق عليه بروتوكول، الناس بيسموها الحقنة المجمعة او الكوميندوز أو حقنة هتلر"

مخاطر حقنة “هتلر”

وأضافت مايسة شوقي خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أن الحقنة المجمة “هتلر” لعلاج الأنفلونزا يقوم بأعدادها صيدلي في صيدليته الخاصة، و لا يتم تصنيعها في مصنع، و ليست مرخصة للإستعمال، مؤكدة أنه من الواجب المهني و الأدبي أن يمتنع كافة الصيادلة عن إعداد مثل هذه الحقن.

وأشارت أستاذ الصحة العامة للطب الوقائي بجامعة القاهرة إلى، أنه يتم علاج الفيروسات من خلال تناول الأدوية للأعراض المصاحبة للفيروس فقط و ليس من خلال الحقنة المجمعة “هتلر”، لافتة إلى أن مريض الإنفلونزا يلتزم الراحة لمدة خمس أيام، و يلتزم المنزل، لأن هذه الفترة يكون ناقل للعدوى.