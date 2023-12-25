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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 223 إعلاناً مخالفاً خلال حملة مكبرة في كفر الشيخ.. صور

إزالة الإشغالات
إزالة الإشغالات

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة الإشغالات والإعلانات المخالفة التي قامت بها الوحدات المحلية بمراكز كفر الشيخ، والحامول، ومدن سيدي غازي ، ومسير، بالتعاون مع إدارة الدعاية والإعلان بديوان عام المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 223 إعلانا مخالفا، مشدداً بهيكلة الإعلانات الموجودة داخل نطاق المحافظة ومن أجل الحفاظ على حياة المواطنين، ومنع الإعلانات العشوائية والمخالفة.

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أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة قامت بفتح باب التراخيص للإعلانات بالرسائل المبتكرة وإنهاء التراخيص لعدد 260 معاملة تراخيص إعلانات، بشكل كامل خلال النصف الأخير من ديسمبر الجاري، وعن طريق سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة للتيسير على المواطنين.

وأصدر محافظ كفر الشيخ تكليفاته لإدارة الدعاية والإعلان، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن باستمرار تنظيم حملات مراجعة الإعلانات واللافتات بالشوارع والميادين وإزالة المخالف منها غير المرخص وفقا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على المال العام وحياة المواطنين، والمظهر الحضاري للشوارع وميادين المحافظة.

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IMG-20231225-WA0026
IMG-20231225-WA0025
IMG-20231225-WA0025
IMG-20231225-WA0023
IMG-20231225-WA0023
ازالة الاشغالات الإعلانات المخالفة الإعلانات العشوائية الشوارع والميادين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين الوحدات المحلية

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