حياة كريمة.. «صحة كفر الشيخ» توجه قافلة طبية مجانية لأهالي صندلا |صور

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية صندلا بمركز كفر الشيخ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.



تضمنت القافلة، 12 عيادة متخصصة، تضم 11 تخصصاً طبياً مختلفاً منها، الباطنة، وطب الأطفال، والجلدية والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، والرمد، والمسالك، وتنظيم الأسرة، والصدر، والأسنان، واستفاد من خدمات العيادات 2174 مواطناً خلال اليومين.



كما نجحت القافلة في إجراء 190 تحليلاً طبياً ما بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 70 صورة أشعة، وجرى صرف الأدوية اللازمة مجاناً للمرضى، فضلاً عن تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 1036 مواطناً.

وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، جرى الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 78 مواطناً خلال القافلة، وتحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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