ارتدوا الكمامات.. طبيب يكشف أعراض المتحور الجديد لكورونا JN 1

حذرت منظمة الصحة العالمية من سرعة انتشار متحور جديد لفيروس كورونا يعرف باسم JN.1 وصنفته على أنه مثير للاهتمام نظرا لسرعة انتشاره.



وأوضح الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، أن المتحور الجديد JN.1 أثار الاهتمام في دول عديدة نظرا لسرعة انتشاره.



وأشار الدكتور أيمن سالم إلي أن متحور JN.1 هو متحور منفصل ضمن سلالة BA.2.86 والتي تعتبر السلالة الأم له، لافتا إلي أن اعراضه تتشابه مع أعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجة جرارة الجسم والسعال والشعور بالحمى وسيلان الأنف والتهاب الحلق والشعور بالتعب والإعياء العام.



وأكد الدكتور أيمن سالم أن أعراض متحور JN.1 قد تتشابه مع أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا ولكن أكثر ما يميزه هو الشعور بضيق التنفس فإذا شعر المريض بضيق التنفس عليه التوجه على الفور للطبيب المختص من أجل فحص حالته.



وأوضح الدكتور أيمن سالم إلي أن في المتحور الجديد السعال يكون مستمرا لفترات طويلة، وقد يحدث سيلان الانف أو انسداد الانف والصداع وألم الحلق وصعوبة في البلع، وأحيانا يحدث إسهال وضيق التنفس، مشيرا إلي أن هذا المتحور مرتبط بانخفاض درجات حرارة المناخ.



وأوصى الدكتور أيمن السيد سالم بضرورة اخذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة حتى الأطفال في المدارس عليهم أن يرتدونها، وأيضا يجب الحرص على النظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار.