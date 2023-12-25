دولة عربية تستعد للتخلي عن الدولار الأمريكي

أفادت وكالة الأنباء العراقية “واع”، اليوم الإثنين، بأن العراق يخطط لزيادة الاعتماد على العملة المحلية في التجارة مع تركيا، لمكافحة أزمة الدولار الأمريكي واختلاف أسعار الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية.

الدفع بالعملات المحلية

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال مصدر حكومي، إن “ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار”.

وقال المصدر الحكومي: “قرر السوداني فتح حوار مباشر حول موضوع الصفقة المتكافئة، وذلك من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك، والبنك المركزي التركي، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وذلك لوجود رغبة عالية لدى الطرف التركي بالدفع بالعملة المحلية”.

بدوره، أكد رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أنه سيتم التواصل مع الجانب التركي في الأيام المقبلة لتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد ستمول بالدينار العراقي.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الحنظل إن "الجانب التركي أبدى مرونة كبيرة في تمويل التجارة من خلال الدفع بالدينار العراقي والتسديد للمورد بالليرة التركية”.