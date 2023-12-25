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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل أحمد فتوح يفجر مفاجأة عن حقيقة الخلاف بين اللاعب وشيكابالا

صدى البلد

أكد وكيل أعمال أحمد فتوح، سمير صلاح، أن العلاقة بين فتوح وشيكابالا كانت متوترة بسبب عدم تجديد عقده، إلا أنهم حلوا الخلاف وعلاقتهما الآن أقوى.

وأكمل خلال تصريحات تلفزيونية،:"فتوح قدم تنازلات مالية وجدد عقده مع الزمالك لثلاث سنوات، وأبدى استعداده لتجديد لفترة أطول إذا تم الاتفاق.

وقال فتوح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة الزمالك: "لم أوقع على أى عقود لأى نادي ومجلس الإدارة تعلم ذلك وأشكر إدارة النادي على دعمها لي خلال الفترة الماضية وكانوا يعلموا رغبتي في التجديد لنادي الزمالك".

وأضاف: "أشكر الإعلامي أحمد جمال ومدحت العدل وعمرو الجنايني على مساعدتهم لي في تجديد العقد وأيضا كابتن حسين لبيب".

وتابع: "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأنهي كافة الخلافات ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".

أحمد فتوح برنامج زملكاوى تصريحات تلفزيونية حسين لبيب عمرو الجنايني مدحت العدل نادي الزمالك

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