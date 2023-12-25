محافظ الدقهلية: المنطقة الصناعية بجمصة جاذبة للاستثمار بفضل موقعها المتميز

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاهتمام بملف الصناعة ودعمها وتطوير المناطق الصناعية وتقديم الخدمات للمستثمرين وحل جميع المشاكل التي تواجههم.

واستقبل الدكتور مختار محافظ الدقهلية اليوم فدا من المستثمرين واصحاب الصناعات بالمنطقة الصناعية بجمصة ضم كلا من الدكتور محمود ابو العزم والمهندس حاتم عبد اللطيف والمهندس شريف علوان والمهندس رجب يوسف والمهندس ابراهيم السداوي والمهندس انور المغازي والمهندس احمد الشافعي والمهندس رضا يوسف، بحضور الدكتور مصطفي عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وقدم وفد المستثمرين الشكر والعرفان لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل للارتقاء بالمنطقة الصناعية بجمصه وحل مشكلات المصانع بالمنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة للتيسير علي المستثمرين والتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية للاستجابة وحل مشكلات المستثمرين وكان آخرها اللقاء المشترك الذي عقده محافظ الدقهلية مع المستثمرين

وحضر اللقاء الدكتوره ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية ورؤساء قطاعات الهيئة وتم خلاله استعراض ومناقشة مطالب واحتياجات المستثمرين بالمنطقة الصناعية.

وقال" مختار" ان الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا الي ان المنطقة الصناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وتضم العديد من الصناعات المختلفه تعد فخرا للصناعة المصرية.

و قدم وفد المستثمرين درعا للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تقديرا وعرفانا لجهوده المتميزة في رعاية الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة.