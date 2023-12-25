عزة مصطفى تناشد محافظ بورسعيد بعلاج مواطن يعاني من الفشل الكلوي

فصل من عمله..

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة مواطن مع مرض الفشل الكلوي بمحافظة بورسعيد.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الحالة لأحمد إبراهيم عنده 45 سنة، وهو أب لـ3 أولاد ولديه مشاكل فشل كلوي من فترة، وزوجته تعاني من أمراض مزمنة في الرئة".

وأضافت: "أحمد إبراهيم ترك عمله وليس لديه دخل ثابت إلا معاش بسيط لا يكفي ثمن العلاج، ويتمنى أن يقوم بإجراء العملية".

وناشدت الإعلامي عزة مصطفى، محافظ بورسعيد لعلاج المواطن أحمد الذي يعاني من الفشل الكلوي، معقبة: "أحمد إبراهيم يحتاج إلى رعاية كاملة هو وأسرته".

