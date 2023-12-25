عزة مصطفى تناشد المسؤولين عدم قطع الكهرباء خلال أيام الأعياد والامتحانات.. فيديو

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، المسؤولين عدم قطع الكهرباء خلال أيام الأعياد وامتحانات نصف العام الدراسي.

وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": “ أتمنى من الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء، أن الكهرباء تفضل شغالة”، مضيفة: “إحنا في فترة أعياد واحتفالات وكمان امتحانات بلاش نقطع الكهرباء الفترة دي”.

وهنأت الإعلامية عزة مصطفى، الشعب المصري والأخوة الأقباط بحلول العام الميلادي الجديدة 2024، قائلة: "كل سنة والمصريين طيبين، كل سنة والمسيحيين طيبين، كل سنة وإحنا في كتف بعض".

