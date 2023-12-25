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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مذيع لـ نجيب ساويرس: هتعمل إيه في عيد الميلاد؟ والأخير: هصلي

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس

وجه الإعلامي سيد علي، سؤالا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا:" هتعمل إيه في عيد الميلاد ".

 

نجيب ساويرس فى ختام مهرجان الجونة : المميز في هذه الدورة إهداؤها لفلسطين

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ورد نجيب ساويرسفي مداخلة ببرنامج “ حضرة المواطن ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، قائلا:" هصلي .. السنة كلها مش بعمل الفروض اللي عليا وفي الوقت بتاع عيد الميلاد لازم اصلي".

 

وعن مهرجان الجونة قال نجيب ساويرس:" إحنا قررنا نعمل مهرجان يراعي الأحداث التي تحدث في المنطقة خاصة في غزة".

 

وتابع نجيب ساويرس:"  تم إهداء الدورة الحالية من مهرجان الجونة لفلسطين وتم تخصيص جزء للأفلام الفلسطينية".

 

وأكمل نجيب ساويرس:" الجيل الثالث من العائلة مسلح بالعلم ودرسوا في أمريكا ".

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