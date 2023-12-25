مذيع لـ نجيب ساويرس: هتعمل إيه في عيد الميلاد؟ والأخير: هصلي

وجه الإعلامي سيد علي، سؤالا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا:" هتعمل إيه في عيد الميلاد ".
ورد نجيب ساويرسفي مداخلة ببرنامج “ حضرة المواطن ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، قائلا:" هصلي .. السنة كلها مش بعمل الفروض اللي عليا وفي الوقت بتاع عيد الميلاد لازم اصلي".
وعن مهرجان الجونة قال نجيب ساويرس:" إحنا قررنا نعمل مهرجان يراعي الأحداث التي تحدث في المنطقة خاصة في غزة".
وتابع نجيب ساويرس:" تم إهداء الدورة الحالية من مهرجان الجونة لفلسطين وتم تخصيص جزء للأفلام الفلسطينية".
وأكمل نجيب ساويرس:" الجيل الثالث من العائلة مسلح بالعلم ودرسوا في أمريكا ".