مذيع لـ نجيب ساويرس: هتعمل إيه في عيد الميلاد؟ والأخير: هصلي

وجه الإعلامي سيد علي، سؤالا إلى رجل الأعمال نجيب ساويرس، قائلا:" هتعمل إيه في عيد الميلاد ".

ورد نجيب ساويرسفي مداخلة ببرنامج “ حضرة المواطن ” المذاع على قناة “ الحدث اليوم”، قائلا:" هصلي .. السنة كلها مش بعمل الفروض اللي عليا وفي الوقت بتاع عيد الميلاد لازم اصلي".

وعن مهرجان الجونة قال نجيب ساويرس:" إحنا قررنا نعمل مهرجان يراعي الأحداث التي تحدث في المنطقة خاصة في غزة".

وتابع نجيب ساويرس:" تم إهداء الدورة الحالية من مهرجان الجونة لفلسطين وتم تخصيص جزء للأفلام الفلسطينية".

وأكمل نجيب ساويرس:" الجيل الثالث من العائلة مسلح بالعلم ودرسوا في أمريكا ".