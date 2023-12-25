نجيب ساويرس عن أبناء عائلته: ولادنا مش مدلعين.. فيديو

تحدث رجل الأعمال نجيب ساويرس، عن أسرته والجيل الثالث من العائلة، قائلا:" الجيل الثالث مسلح بالعلم ودرسوا في أمريكا ويتواكبون مع جيل الإنترنت والسوشيال ميديا".

وقال نجيب ساويرس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" أنا بسمع لابني وابن اخويا لأن في حاجات أنا معرفهاش وهو يعرفها ".

وأضاف نجيب ساويرس:" ولادنا مش مدلعين خالص وكلهم بيشتغلوا وناجحين في شغلهم، ومش بيعملوا حاجة غلط ".

وتابع نجيب ساويرس:" أهم وصية للجيل الثالث من العائلة هو أهمية الحفاظ على سمعة عائلة ساويرس وهذا ما يسعون إلى فعله ".