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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

برعاية وزارة التجارة والصناعة

انطلاق المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية والبيئة .. الأربعاء

صدى البلد

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي السابع للسلامة والصحة المهنية والبيئة، بالقاهرة الاربعاء المقبل الموافق 27 ديسمبر ويستمر لمدة يومين، برعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وبمشاركة وحضور كوكبة من العلماء والباحثين ومسئوولين حكوميين وعدد من كبرى المؤسسات الدولية والعربية والمصرية ومن المملكة العربية السعودية واليمن وليبيا وسوريا.

يناقش المؤتمر أكثر من 60 بحثا ودائرة نقاش حول الجديد فى الصحة والسلامة المهنية والبيئة، وتنظم المؤتمر أكاديمية المستقبل للتدريب، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع فى مشروعات التنمية المستدامة بكل أنواعها وأهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية والعمل على ترسيخ مفهوم وثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية.

أكد الاستشاري الدولي الدكتور أسامة العدل رئيس المؤتمر، خبير التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال، ورئيس مجلس إدارة الاكاديمية، على أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين ويضم جلسات صباحية ومسائية يتم خلالها مناقشة وعرض أحدث الأبحاث فى مجال الصحة والسلامة المهنية والبيئية .

وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش تشريعات السلامة والصحة المهنية فى مصر، وأهمية اصدار قانون لتنظيم المخلفات وأهم المبادىء الحاكمة فى هذا الشأن، ويبحث عدد من القضايا والتى تتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة ومخرجات مؤتمر المناخ الدولى COP27 بجانب كيفية حساب البصمة الكربونية.

كما يناقش مؤشرات أداء السلامة والصحة المهنية وكيفية قياسها، والهيدروجين الاخضر وتقييم للاحتياجات والتطبيقات في القطاع الصناعي المصري.

أوضح الدكتور أسامة العدل بأنه فى نهاية المؤتمر سوف تعقد اللجنة الاستشارية العليا للاكاديمية لصياغة توصيات استعدادا لرفعها للسيد وزير التجارة والصناعة للوقوف على مدى ملاءمتها لخطط الحكومة ووضعها موقع التنفيذ.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد خليل عبد المجيد مقرر عام المؤتمر،  إن المؤتمر الدولى للسلامة والصحة المهنية من أهم المؤتمرات التى تعقد على أرض الكنانة مصر كل عام حيث يحرص خبراء ومسئولى السلامة والصحة المهنية بالمنشأت بمصر والدول العربية  على  المشاركة فى هذا المؤتمر لمعرفة كل ما هو جديد فى هذا المجال بجانب تبادل الخبرات و الأفكار . 

أوضح أن مؤتمر هذا العام فى نسخته السابعة ذو أهمية خاصة حيث يتناول موضوعات هامة وجديدة تتعلق بالطاقة الجديدة و المتجددة ومخرجات مؤتمر المناخ الدولى COP27 بجانب كيفية حساب البصمة الكربونية كما يتناول المؤتمر هذا العام موضوع هام أخر وهو الإدارة المتكاملة للمخلفات و تداخلها مع تطبيقات السلامة والصحة المهنية بجانب كيفية الربط بين مؤشرات قياس مستوى أداء  السلامة والصحة المهنية والبيئة والاستفادة منها فى التحسين المستمر للحد من الحوادث  والإصابات وأشار إلى مشاركة  عدد من الخبراء الدوليين أصحاب التجارب الكبيرة فى هذه المجالات .

استعرض اللواء عادل عبدالعليم مساعد وزير الداخلية الاسبق،أمين عام المؤتمر عدد من المخاطر والتحديات التى تواجه منظومة الصحة والسلامة المهنية فى مصر والتى يجب مواجهتها، مشيرا إلى أهمية التدريب والأمن القومي.
وقال اللواء عادل عبد العليم ، إن المؤتمر يستهدف مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم والمراكزالبحثية فى مجال السلامة والصحة المهنية والبيئية، وتجارب التحول من الأنظمة التقليدية إلى الأنظمةالحديثة في إدارة السلامة والصحة المهنية .

المؤتمر الدولي السابع للسلامة الأربعاء أحمد سمير وزير التجارة والصناعة المؤسسات الدولية كوكبة من العلماء

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