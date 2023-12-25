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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل حرام أطلب من زوجى حلق لحيته؟ أمين الفتوى يجيب

اللحية
اللحية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة تدعى عبير، حول هل حلق اللحية حرام أم حلال، وإنها تطلب من زوجها حلق اللحية لكنه يرفض؟

فيها ثلاثة أقوال.. هل حلق اللحية حلال أم حرام؟ الإفتاء تجيب

حكم حلق اللحية في الإسلام.. اعرف آراء الفقهاء

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له، اليوم الاثنين: "ترك اللحية من سنن العادات، لأنها وردت فى سياق ذكر سنن العادات، ومنها نتف الأبط وحلق العانة وحلق الشارب، فكون إنها تطلب من زوجها حلق لحيته، فهل عليها وزر، طبعا لا، فليس عليها وزر".

وأضاف: "لكن لو أطلق لحيته عليه أن يهذبها مثلما كان يفعل الصحابة، وعليه أن يستقى الأحكام من العلماء وليس من يتصدرون الفتوى دون علم".

حكم اللحية في الإسلام

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم إطلاق اللحية؟ وهل هذا الأمر يُعدُّ فرضًا؛ فيأثم حالقها، أو سنة ولا يأثم حالقها؟ وما الدليل؟.

وقالت دار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة، وقد كان يعتني بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها، وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان يفعله وما يختاره.

ووردت أحاديث نبوية شريفة ترغب في الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، ومنها ما رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ؛ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوا اللِّحَى».

ورَوى مسلم أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ -أي: الاستنجاء-»، قال مصعب -أحد رواة الحديث-: "ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة".

الإفتاء حلق اللحية حكم اللحية في الإسلام حكم اللحية

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