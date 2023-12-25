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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يكشف عن رجل مباراة الأهلي وسيراميكا

صدى البلد

كشف  الاعلامي مهيب عبد الهادي عن رجل المباراة بعد فوز الاهلي على سيراميكا كليوباترا، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

وكتب مهيب عبد الهادي  عبر فيسبوك: إمام عاشور رجل مباراة الاهلي وسيراميكا.

وانتهت أحداث مباراة النادي الأهلي وسيراميكا كليوباترا، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

أحرز الأهلي الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، وتأهل للمباراة النهائية بشق الأنفس.

خلال الشوط الأول تعرض محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية وخرج من الملعب في الدقيقة ٣٦ من عمر الشوط الأول ودخل بدلا منه مصطفى شوبير الحارس البديل.

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