النائب علاء عصام: هناك فرق كبير بين الرؤية والبرنامج الانتخابي

قال النائب علاء عصام مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال الحوار مهم جدا لاعضاء ولفاعلية الحوار والرئيس والدولة المصرية في امرين فهو صفعة على وجه كل من شكك في ان الحوار الوطني هو الوصول لمرحلة الانتخابات الرئاسية ولكل المتشككين والمتربصين زاعمين ان الحوار الوطني هدفه الوصول الى انتخابات الرئاسة.

الرئيس السيسي لم يقدم برنامج سياسي ولكن مفردات الحوار الوني هو برنامجه

واكد عصام من خلال لقائه بالإعلامي محمد مصطفي شردي، ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، ان الحوار اعلن استمراره بمجرد انتهاء إنتخابات الرئاسة مما يؤكد ان هذا الحوار مستمر وطويل لإنجاز العديد من الملفات، لافتا الى ان اغلب المرشحين قد قدموا برنامج رئاسي ولكن الرئيس السيسي لم يقدم برنامج سياسي، فان مفردات هذه الحوار الوطني يكون هو برنامجه الحقيقي، مؤكدا ان الرئيس قدم كل انجازاته في "حكاية وطن " فهناك فرق بين الرؤية وبين البرنامج الإنتخابي.

وتابع النائب علاء عصام: الرئيس السيسي يدخل على مرحلة جديدة، وان الرئيس السيسي أكد على تنفيذ كل مخرجات الحوار الوطني، مشيرا الى ضرورة وحود نقد ذاتي للانفس، فالحوار الوطني يناقش كل قضايا المجتمع.