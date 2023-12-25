إمام مسجد الحسن الثانى بالمغرب يكشف أسرار حبه لمصر وعلمائها

قال الشيخ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني بالمملكة المغربية، إنه كان متعلقا بمدارس التلاوة فى مصر، لافتا إلى أنه تعلم من خلال سماع كبار القراء فى مصر.

وأضاف إمام مسجد الحسن الثاني بالمملكة المغربية، في تصريح له اليوم الإثنين: "زرت مصر عام ١٩٩٦، عشقا وحبا فيها، وأول ما زرت كان الأزهر الشريف وبالمصادفة كان يقرأ القران الكريم الشيخ الراحل الطبلاوى، وكان هذا يوم جمعة، وقت ان كان مسئولا عن الجامع الأزهر".

وأوضح: "توطدت علاقتى بالشيخ الطبلاوي عليه رحمة الله، وتلونا القرآن الكريم سويا فى المملكة العربية السعودية".