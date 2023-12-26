ليلى طاهر تفجر مفاجأة عن أسباب اعتزالها الفن

كشفت الفنانة ليلى طاهر، أسباب اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، قائلة: «لا توجد سينما والأعمال قليلة».



وقالت ليلى طاهر في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد2، "الفن وصل إلى أفضل حالاته في الوقت الراهن، وأصبح على غير المستوى الذي كان عليه من قبل".

وأشارت إلى أن مسلسل الباب في الباب المكون من 3 أجزاء على 90 حلقة؛ كان آخر أعمالها السينمائية قبل أحداث ثورة 25 يناير، وأن أحداث الثورة أثرت بشكل كبير على قرار اعتزالها الفن والتمثيل، ولإعطاء الفرصة للجيل الجديد.

وتابعت: قررت عدم القبول بأي عمل لا يناسب مستواي المهني، وابتعدت عن الفن فترة ولم يكن في نيتي حينها الاعتزال، ولكن بعد طول المدة، اتخذت قرارا بالاعتزال.

وتعليقا على خبر اعتزالها التمثيل، أردفت قائلة: "الفن دلوقتى بقي فيه مشكلة ومبقاش فيه مواهب، ولا أقبل بعمل أقل من مكانتي الفنية".

وعن الفنان الكبير فريد شوقي، علقت ليلى طاهر قائلةً: "أستاذ كبير وإنسان بسيط جدا، وعارف قيمة نفسه وليس مغرورا، وأول أعمالي كانت معاه"، أما عن الفنان فؤاد المهندس فقالت: "أستاذ في فنه وليس أنانيا".

واختتمت حديثها بالتعليق على المخرج رمسيس نجيب، قائلةً: "أستاذ رمسيس هو من اختار اسمي السينمائي، واكتشفني من خلال مشاركتي في فريق التمثيل بالجامعة.