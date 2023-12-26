سمير فرج: توترات البحر الأحمر ستنتهي خلال أسبوعين بفضل القوة الأمريكية

كشف اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، من اللجوء لقرار عسكري في التعالم مع الحوثيين، والتطورات في البحر الأحمر.

وقال سمير فرج، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، إن هناك شبكة أقمار صناعية تسمى بقوات الفضاء الخارجي، وأمريكا ترصد كافة التحركات، وخاصة الصواريخ التي خرجت من إيران.

وشدد على أن إيران في ظروف صعبة جدًا وتخاف على مصالها، وسيكون هناك ضغط كبير على إيران الفترة المقبلة، وسترضخ للضغوطات الدولية، وسيتم إيقاف أي تهديدات في البحر الاحمر، مضيفًا:" تواترات البحر الأحمر ستنتهي خلال أسبوعين بفضل القوة الأمريكية".

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