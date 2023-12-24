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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سمير فرج يكشف استعدادات الجيش لتنفيذ قرار السيسي بأن سيناء خط أحمر

اللواء سمير فرج المفكر
اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي

أكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أن الحدود المصرية مؤمنة تماما، حتى لو دخلت إسرائيل إلى محور فيلادلفيا ستكون ما زالت في غزة، مضيفا أن لدينا قوات مدرعة على خط الحدود المصرية وهو ما لم يحدث من قبل.

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وأضاف سمير فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أنه اذا اقتربت إسرائيل من الحدود المصرية تخالف اتفاقية كامب ديفيد، متابعا أن محور فيلادلفيا أرض فلسطينية تابعة لغزة وليس لمصر أي شبر فيها.

وأشار اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، إلى أن محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وفلسطين، ولا أحد يقترب من الحدود المصرية لأنها خط أحمر، والقوات المسلحة اتخذت خطط واحتياطات لتنفيذ قرار السيسي بأن سيناء خط أحمر.

وأكد اللواء دكتور سمير فرج المفكر الإستراتيجي، أنه لم تقترب أي قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، والحدود المصرية مؤمنة تماما، والقوات المسلحة يقظة طوال الوقت.

 

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