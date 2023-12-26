عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من عدم التعبير عن العواطف الحزينة بكتم الدموع

كتم الدموع
كتم الدموع

كتم الدموع هي عملية تمنع فيها شخصًا نفسه من التعبير عن العواطف الحزينة أو الضعف عن طريق بكاء قد يكون الأشخاص يكتمون الدموع لأسباب مختلفة، بما في ذلك الثقافة أو التربية أو المواقف الاجتماعية. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن البكاء والتعبير عن العواطف الحزينة هو طريقة طبيعية وصحية لتفريغ الضغوط العاطفية والتعامل معها، وفقا لما نشره موقع هيلثي:

طريقة عمل محشي ورق عنب بالكوارع بمذاق شهي

احذر.. عقوبات رادعة تنتظرك حال مساعدة المتهمين في الهرب| وفقا للقانون

كتم الدموع

قم بملاحظة النقاط التالية حول كتم الدموع:

العواطف الصحية: البكاء هو طريقة طبيعية لتحرير العواطف السلبية والتخفيف من الضغط العاطفي. قد يساعد البكاء في تحسين المزاج والتخلص من الحزن والاكتئاب.

الضغط العاطفي: إذا كنت تتكبد الضغط العاطفي الشديد وتتجاهل البكاء، فقد يؤدي ذلك إلى تراكم الضغط وزيادة القلق والتوتر النفسي. من الأفضل أن تسمح لنفسك بالتعبير عن مشاعرك الحزينة عن طريق البكاء عند الحاجة.

التواصل العاطفي: البكاء يمكن أن يكون وسيلة للتواصل مع الآخرين وإظهار الحاجة إلى الدعم والمساعدة. قد يشعر الآخرون بالقرب منك وتتواصلون بشكل أفضل عندما تشارك مشاعرك وتعبر عنها بصراحة.

الصحة العقلية: قد يؤدي كتم الدموع بشكل متكرر إلى تأثير سلبي على الصحة العقلية. يمكن أن يزيد من مشاكل مثل القلق والاكتئاب والتوتر النفسي. من الأفضل السماح لنفسك بالبكاء والتعبير عن العواطف بشكل صحيح ومناسب.

إذا كنت تجد صعوبة في التعامل مع العواطف الحزينة أو تجد صعوبة في البكاء، قد تكون الاستشارة مع مستشار نفسي أو متخصص في الصحة العقلية مفيدة، يمكنهم أن يساعدوك في تطوير استراتيجيات صحية للتعامل مع العواطف والتعبير عنها بطرق مناسبة وفعالة.

الدموع كتم الدموع البكاء العواطف الحزينة الضغط العاطفي ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

منخفض جوي وأمطار تضرب هذه المناطق.. التفاصيل الكاملة للطقس

حمام وبط| قصة أعجب سرقة في مصر.. خطفوا عشا العريس ليلة الدخلة

الخضري: تصرف مدرب فيوتشر خلال المؤتمر الصحفي غريب.. والبدري الأفضل لتدريب بيراميدز

موضوعات متعلقة

كيفية التخلص من السحر نهائيا.. 16 كلمة لا يقدر عليها ساحر ولا جان

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

هل البكاء أثناء الصلاة يبطلها؟ الإفتاء: في هذه الحالة فقط

آيتان لفك العقد والكرب الشديد.. اقرأها ولن تعرف المصائب عنوانك

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

هل يجوز الوضوء والصلاة مع وجود طلاء الأظافر؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء شهر ربيع الآخر .. ردد 110 أدعية مستجابة ولا ترد

ترشيحاتنا

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا

العراق.. مقتل شخص وإصابة 19 بغارة أمريكية في بابل وواسط

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه| شاهد

أمطار خفيفة ورياح نشطة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

عيار 21 قفز إلى 3150 جنيهًا.. شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين

القاهرة 22.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26_12_ 2023|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

فيديو

بسنت يوسف: شيرين وحسام حبيب هيرجعوا لكن في السر| شاهد

قفزة فى نسب استماع «3 ساعات متواصلة» لـ روبي بعد الهجوم عليها

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ