طريقة عمل محشي ورق عنب بالكوارع بمذاق شهي

ترغب الكثير من السيدات في تعلم طريقة عمل محشي ورق عنب بإتقان لتقديمها لأفراد أسرتها.

نعرض لكم طريقة عمل محشي ورق عنب بالكوارع بمذاق شهى من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير محشي ورق عنب بالكوارع



ورق عنب

كوارع مسلوقة مخلية

أرز مصري

بصل مفروم

طماطم مبشورة

عصير طماطم

صلصة طماطم

ثوم مفروم

بهارات

زيت

ملح

شبت مفروم

بقدونس مفروم

كزبرة خضراء مفرومة

نعناع طازج مفروم

فلفل أسود

طريقة عمل ورق عنب بالكوارع

* يخلط عصير الطماطم ويوضع في حلة على النار حتي تتسبك ثم ضعى الأرز والبصل والطماطم والخضرة والملح والفلفل الأسود والصلصة والنعناع والثوم ويحشى بالخليط.

* في اناء كبير قلبي المرقة والقليل من عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود و يسقى المحشي بالخليط.

* ضعي الخليط على النار حتى الغليان و يترك حتى تمام النضج.