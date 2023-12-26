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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عن الصراع.. تفاصيل رسالة الأمير تشارلز في عيد الميلاد

صدى البلد

ألقى الملك تشارلز رسالته بمناسبة عيد الميلاد، أكد على أهمية القيم العالمية المشتركة بين الديانات الكبرى في ظل تصاعد الصراعات المأساوية حول العالم. وأشار إلى أحد أقوال يسوع الذي قال: "افعلوا بالآخرين كما تحبون أن يفعلوا بكم".

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحدث الملك أيضًا عن الحاجة إلى حماية الكوكب كجزء من واجبنا الروحي. وأشاد بجهود المتطوعين الذين يعملون جاهدين لمساعدة المحتاجين. 

وجمع بث الملك الثاني في رسالته بعضًا من قضاياه الشخصية التي تهمه. فقد استعرض بناء الجسور بين الأديان المختلفة وحماية البيئة ورعاية الفئات الضعيفة.

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ومنذ فترة طويلة، كان الملك تشارلز يدعم تعزيز الروابط بين الأديان المختلفة في الداخل والخارج. وكان موضوع رسالته هذا العام يتعلق بالعثور على القيم المشتركة بين الديانات الرئيسية، على الرغم من تصاعد العنف في مناطق مثل الشرق الأوسط وغيرها.

تعكس رسالة الملك تشارلز التزامه القوي بالتعايش السلمي والمحافظة على الكوكب ورعاية الضعفاء. وتعتبر هذه الرسالة تذكيرًا للعالم بأهمية بناء جسور التفاهم والتعاون بين الثقافات والديانات لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

وتحدث الملك عن القيم العالمية المتمثلة في احترام الآخرين في "عائلة الديانات الإبراهيمية" التي تضم اليهودية والإسلام والمسيحية.

وقال الملك "أصلي لكي نتمكن أيضا من بذل كل ما في وسعنا لحماية بعضنا البعض"، داعيا إلى مزيد من التسامح مع الناس "لكي نتخيل أنفسنا في مكان جيراننا، ونسعى إلى مصلحتهم كما نسعى إلى مصلحتنا".

إذا كانت شجرة عيد الميلاد القابلة لإعادة الزرع بجانب الملك قد أرسلت رسالة موسمية خاصة بها، فقد كان هناك موضوع بيئي قوي في الخطاب.

وأضاف: “إن رعاية هذا الخليقة هي مسؤولية تقع على عاتق الناس من جميع الأديان ومن لا يؤمنون بها. نحن نهتم بالأرض من أجل أطفال أطفالنا”.

وتحدثت رسالته بمناسبة عيد الميلاد عن حماية المحتاجين إلى المساعدة، سواء كانوا غرباء أو أفراد من العائلة، واحتفل بعيد ميلاده الخامس والسبعين بإطلاق مشروع التتويج الغذائي لدعم فائض الطعام الذي يتم تقاسمه مع بنوك الطعام وللحد من هدر الطعام.

COP28 الأمير تشارلز التعايش السلمي الكوكب الشخصية

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