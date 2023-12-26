ميدو يعلق على مكالمة مورينيو لمدرب مودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز

علّق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق على المكالمة التي أجراها جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي لـ ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لمودرن فيوتشر بعد الفوز على بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مورينيو تحدث مع فورموسينيو في المؤتمر الصحفي، هو كان مساعده في تدريب العديد من الفرق، وفورموسينيو أكبر من مورينيو في السن بفارق 7 أعوام".

وأضاف: "انظروا إلى الروح الجيدة من جوزيه مورينيو، وهو سعيد بنجاح أحد مساعديه، ويقوم بمتابعته، مورينيو يقوم بذلك مع جميع من عمل معه".

وتابع: "جوزيه مورينيو قام بترشيح أحد مساعديه من قبل لتدريب فريق الاتحاد السكندري، وتواصل مع محمد مصليحي، رئيس نادي الاتحاد لإقناعه بذلك".

وأكمل: "مورينيو يشجع ويدعم كل من عمل معه من قبل، كما أن البرتغالي كان يتواصل مع أندية الدرجة الثانية في إنجلترا كي يقنعهم بالتعاقد مع مساعديه".

وواصل: "لا توقف العلم عندك، هذا ما تعلمناه في أدياننا، جوارديولا ذهب إلى بيليسا، وأنشيلوتي كان يحصل على تعليمات من ليبي، وجوارديولا ساهم في تدريب أرتيتا لفريق أرسنال".

وأتم ميدو تصريحاته قائلًا: "هناك 3 مدربين في مصر قاطعوا مساعديهم عندما ذهبوا لتدريب فريق آخر، وهناك من تسبب في عدم تولي أحد مساعديه تدريب فريق آخر.. عندما يصبح مساعدك مدربًا فهذا نجاح لك".