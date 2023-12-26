زادت عن الحد.. حتحوت يعلق على استفزازات الشيبي للجماهير

انتقد الإعلامي هاني حتحوت، لاعب نادي بيراميدز، المغربي محمد الشيبي، للتصرفات التي صدرت منه خلال لقاء الفريق السماوي ضد مودرن فيوتشر في نص نهائي كأس السوبر المصري.



وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن اللاعب المغربي محمد الشيبي واصل تصرفاته المستفزة وذلك عقب تنفيذه لركلة الجزاء خلال لقاء بيراميدز ومودرن فيوتشر.

وتابع حتحوت، إن محمد الشيبي رغم عدم وجود جماهير في المدرجات وعلى الرغم من التنفيذ السيئ لركلة الجزاء ولكنه واصل تصرفاته المستفزة ووجه إشارة للجماهير القليلة المتواجدة بالمدرجات.

وأكد حتحوت :" لقد دافعت عن محمد الشيبي قبل ذلك، ولكن تصرفاته وإشاراته المستفزة زادت عن الحد، ولايوجد أى مبرر لها".