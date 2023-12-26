هل يصاب الأطفال بالتخلف العقلي من كثرة استخدام الهواتف؟

في الآونة الأخيرة، انتشرت بعض التقارير التي تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية لدى الأطفال قد يؤدي إلى التخلف العقلي.

وقد أثارت هذه التقارير مخاوف كبيرة لدى الآباء والأمهات، الذين يشعرون بالقلق من تأثير الهواتف الذكية على نمو أطفالهم.

ولكن هل هناك بالفعل دليل علمي يدعم هذه المزاعم؟

في الحقيقة، لا يوجد دليل علمي يثبت أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يؤدي إلى التخلف العقلي لدى الأطفال. ومع ذلك، هناك بعض الأبحاث التي تشير إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية قد يكون له بعض التأثيرات السلبية على النمو العقلي للأطفال.

على سبيل المثال، وجدت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية لأكثر من ساعتين يوميًا كانوا أقل قدرة على التركيز والانتباه من الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية أقل من ساعة يوميًا. كما وجدت الدراسة أن الأطفال الذين يستخدمون الهواتف الذكية لأكثر من ساعتين يوميًا كانوا أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق والاكتئاب.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الدراسات كانت محدودة في حجم العينات، وأنها لم تثبت أن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية هو السبب المباشر لهذه التأثيرات السلبية.

هناك أيضًا بعض العوامل الأخرى التي يمكن أن تسهم في هذه التأثيرات السلبية، مثل العوامل البيئية والعوامل الوراثية.

لذلك، من غير الممكن الجزم بشكل قاطع بأن الاستخدام المفرط للهواتف الذكية يؤدي إلى التخلف العقلي لدى الأطفال. ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة لاستخدام الهواتف الذكية المفرط لدى الأطفال، وأن تضع بعض الحدود لاستخدامهم للهواتف الذكية.

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك على الحد من استخدام أطفالك للهواتف الذكية:

• حدد قواعد لاستخدام الهواتف الذكية في المنزل. على سبيل المثال، يمكنك تحديد أن الأطفال يمكنهم استخدام الهواتف الذكية فقط في أوقات معينة من اليوم، أو في غرف معينة من المنزل.

• كن قدوة لأطفالك. إذا كنت تستخدم هاتفك الذكي كثيرًا، فسيتعلم أطفالك منك هذا السلوك.

• شجِّع أطفالك على المشاركة في أنشطة أخرى. على سبيل المثال، يمكنك اصطحابهم إلى الحديقة أو إلى المكتبة أو إلى ملعب الأطفال.

إذا كنت تعتقد أن طفلك قد يكون مدمنًا على الهاتف الذكي، فيمكنك طلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية. يمكن أن يساعدك الأخصائي على فهم سبب إدمان طفلك للهاتف الذكي، وتطوير خطة للعلاج.