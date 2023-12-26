يزيل البروتينات الغريبة من الدماغ..اليابان تطلق دواء جديدًا لعلاج الزهايمر|تفاصيل

بدأ مستشفى في عاصمة اليابان طوكيو لأول مرة بإعطاء دواء جديد، لمعالجة المصابين بمرض الزهايمر. وطورت شركة الأدوية اليابانية "إيسايي" (Eisai) الدواء "ليكانيماب" (Lecanemab)، بالشراكة مع نظيرتها الأمريكية "بيوجين" (Biogen).

وصمم الدواء كي يساعد في تباطؤ تفاقم مرض الزهايمر، من خلال تقليص تراكم "بروتين أميلويد بيتا" (amyloid beta protein) في الدماغ. وفي العشرين من الشهر الحالي، أصبح الدواء متاحاً للتغطية ضمن نظام التأمين الصحي، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويوم الإثنين، حقن معهد طوكيو لطب الشيخوخة عن طريق التنقيع دواء "ليكانيماب"، إلى مصابة بـ الزهايمر في الخمسين من عمرها، واستغرقت العملية أكثر من ساعة بقليل.

وهذا الدواء مخصص للأشخاص الذين يعانون ضعفاً إدراكياً بسيطاً، والذين لم يبلغوا مستوى الخرف الكامل، أو أولئك الذين هم في بداية ظهور الخرف.

