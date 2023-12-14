زيت الجرجير يضبط السكر ويقلل الزهايمر ويسهل عملية الهضم..تعرف على فوائده الكاملة

يحتوي زيت الجرجير على الكثير من القيم الغذائية المهمة والتي تترك آثارها الإيجابية على كل من الصحة والجمال.. حيث يتم استخلاصه من أوراق الجرجير المفيدة والغنية بالفيتامينات والمعادن المختلفة.

لذا يعمل زيت الجرجير علي ضبط السكر ويقلل الزهايمر ويسهل عملية الهضم.



ضبط السكر:

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراه في النباتات والأعشاب البرية، ان زيت الجرجير يعمل على ضبط مستويات السكر في الدم ..حيث يحتوي زيت الجرجير على الألياف الغذائية وبالأخص القابلة للذوبان بالماء.

وهذا يلعب دورًا في تقليل عملية امتصاص الكربوهيدرات في المعدة، والمسئولة عن رفع مستوى السكر في الدم، الأمر الذي ينتج عنه السيطرة على مستويات السكر.

و يساعد استخدام زيت الجرجير في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ككل، ويعود ذلك إلى وجود مادة الكلوروفيل فيه ،والتي تساعد في حث الجهاز الهضمي وتنشيطه على إفراز أنزيمات معينة تسهل عملية الهضم، بالتالي الوقاية من الإصابة بالإمساك والمشاكل الهضمية المختلفة.

صحة القلب:

ويحتوي زيت الجرجير على مادة اللوتين الضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية.

تعمل هذه المادة على وقاية الشرايين من الإصابة بالتصلب وتراكم الصفيحات فيها، بالتالي تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المختلفة، وأهمها النوبة القلبية والسكتة الدماغية.

كما يحمي زيت الجرجير من الإصابة بهشاشة العظام ، وذلك بسبب احتواء زيت الجرجير على نسبة عالية من الكالسيوم الضرورية للحفاظ على صحة العظام وصلابتها، وبالتالي يحمي ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ويحافظ زيت الجرجير على صحة الغدة الدرقية ، وتعزيز صحة الدماغ وحمايته من الإصابة بألزهايمر ، وخفض خطر الإصابة بالاكتئاب والتقليل من أعراضه ،والسيطرة والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.

الجهاز التنفسي:

المساهمة في علاج مشاكل الجهاز التنفسي وأهمها السعال، والحفاظ على صحة الغدة الدرقية،كما يعمل على تعزيز صحة الدماغ وحمايته من الإصابة بالزهايمر، علاوة على خفض خطر الإصابة بالاكتئاب والتقليل من أعراضه، والسيطرة والحفاظ على ضغط الدم ضمن المستويات الطبيعية.



ويعمل زيت الجرجير، على تغذية الشعر ومده بالمغذيات الأساسية ، والحفاظ على فروة الرأس صحية، ووقاية الشعر من التقصف،والتقليل من مشكلة تساقط الشعر، والمساعدة في علاج مشكلة قشرة فروة الرأس،وزيادة نضارة البشرة

التقليل من ظهور التجاعيد بوقت مبكر

، علاوة على ترطيب البشرة وحمايتها من الإصابة بالجفاف،ويساعد في نمو شعر الحواجب

الحماية من الإصابة بحب الشباب.





