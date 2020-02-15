سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتصلب الشرياني.. تعرف عليه

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والشرايين، ان الكوليستيرول لا يؤثر على الشرايين بالسلب، ولا يعتمد الأطباء على تحليل الكوليستيرول بالدم لتحديد الخطورة والاستعداد للإصابة بأمراض الشرايين.

وتابع "فوزي" ان ً الأبحاث والتوصيات العالمية من منظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية والأمريكية لأمراض القلب وتصلب الشرايين اظهرت ان المسئول عن تصلب الشرايين ليس الكوليستيرول لكن الدهون المنخفضة، وهي العامل الأهم ويجب ان تكون موجودة في كل تحليل اكثر من الكوليستيرول والدهون الثلاثية.





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وأضاف استشاري أمراض القلب والشرايين ان لا يوجد نسبة طبيعية الدهون منخفضة الكثافة في الجسم.





وصرح ان يمكن حساب نسبة الدهون الطبيعية من خلال اذا كان الشخص تحت الاربعين عام، ولا يعاني من ضغط الدم او مرض السكري او الاصابة بالسمنة، ولا يوجد تاريخ عائلي او وراثي في العائلة للاصابة بالشريان التاجي والسكتة الدماغية يجب ان تقل نسبة الدهون في الجسم عن ١٠٠ مجم.





ولكن اذا كان يعاني الشخص من أمراض ضغط الدم او مرض السكري، او زيادة في الوزن او تاريخ وراثي يجب ان تقل نسبة الدهون الثلاثية عن ٧٠ مجم.





واذا كان الشخص يعاني من قصور بالشرايين التاجية او تم تركيب دعامات بالقلب او قلب مفتوح فيجب ان تقل نسبة الدهون منخفضة الكثافة عن ٥٠ مجم



