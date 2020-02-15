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مرأة

سبب غير متوقع وراء الإصابة بالتصلب الشرياني.. تعرف عليه

السبت 15/فبراير/2020 - 08:20 م
سبب غير متوقع وراء
سبب غير متوقع وراء الاصابة بالتصلب الشرياني.
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حياة عبد العزيز

أكد الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والشرايين،  ان الكوليستيرول لا يؤثر على الشرايين بالسلب، ولا يعتمد الأطباء على تحليل الكوليستيرول بالدم لتحديد الخطورة والاستعداد للإصابة بأمراض الشرايين.

 

وتابع "فوزي" ان ً الأبحاث والتوصيات العالمية من منظمة الصحة العالمية والجمعية الأوروبية والأمريكية لأمراض القلب وتصلب الشرايين اظهرت ان المسئول عن تصلب الشرايين ليس الكوليستيرول لكن الدهون المنخفضة، وهي العامل الأهم ويجب ان تكون موجودة في كل تحليل اكثر من الكوليستيرول والدهون الثلاثية.


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وأضاف استشاري أمراض القلب والشرايين ان لا يوجد نسبة طبيعية الدهون منخفضة الكثافة في الجسم.


وصرح ان يمكن حساب نسبة الدهون الطبيعية من خلال اذا كان الشخص  تحت الاربعين عام،  ولا يعاني  من ضغط الدم او مرض السكري او الاصابة بالسمنة،  ولا يوجد تاريخ عائلي او وراثي في العائلة للاصابة بالشريان التاجي والسكتة الدماغية يجب ان تقل نسبة الدهون في الجسم عن ١٠٠ مجم.


ولكن اذا كان يعاني الشخص من أمراض ضغط الدم او مرض السكري، او زيادة في الوزن او تاريخ وراثي يجب ان تقل نسبة الدهون الثلاثية عن ٧٠ مجم.


واذا كان الشخص يعاني من قصور بالشرايين التاجية او تم تركيب دعامات بالقلب او قلب مفتوح فيجب ان تقل نسبة الدهون منخفضة الكثافة عن ٥٠ مجم


وعلق الدكتور حسام فوزي ان عند انخفاض الدهون الثلاثية في الجسم إلى 10 مجم او صفر قائلا "لا يوجد ضرر في هذه الحالة، لأن تلك الدهون لا تفيد ولكنها تضر، وكلما نقصت في الجسم استفاد المريض".

الدكتور حسام فوزي استشاري امراض القلب والشرايين الدكتور حسام فوزي استشاري امراض القلب والشرايين
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