فاكهة لها مفعول السحر تحمي من الإصابة بالزهايمر .. تعرف عليها

يستطيع التفاح أن يقي الجسم من أمراض خطيرة مثل اضطرابات القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكري.. وعلى الرغم من فوائد التفاح العديدة إلا أنه إحدى العناصر المضادة للأكسدة في التفاح تحمي بعض خلايا الدماغ من الموت، ويقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر كما يمكن أن يؤدي إلى تحفيز ناقل عصبي مهم في الدماغ يعرف بـ"أسيتيل كولين"،حسب موقع vigourtimes



الزهايمر هو اضطراب تدريجي يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وموتها ، وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ، وهي حالة تتضمن انخفاضًا مستمرًا في التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية؛ مما يؤثر سلبًا في الشخص وقدرته على العمل بشكل مستقل.



فوائد التفاح لمرضى الزهايمر:

تناول التفاح قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر عن طريق حماية الدماغ من المواد الضارة لأن فاكهة التفاح غنية بمركبات الفينولات، الفلافونويد مما تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر وأنواع أخرى من الخرف.



ويساعد التفاح فى الحفاظ على صحة القلب من خلال تقليل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول الضار فى الجسم، لأن التفاح يحتوى على ألياف قابلة للذوبان وهى الموجود بجميع أنواع الفاكهة تقريبًا.



وعصير التفاح يرفع من الحالة المزاجية والتصرفات التي يكون عليها مريض الزهايمر لكنه لم يتم التوصل إلى نتائج بخصوص تحسن الذاكرة أو الوظائف العقلية لدى هؤلاء المرضى .



وتناول كميات كبيرة من التفاح يمكن أن يمنح الجسم الفيتامينات والمعادن المهمة التي تحمي خلايا الدماغ من السمية العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الاضطرابات التنكسية العصبية.