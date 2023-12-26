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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وفد من اتحاد طلاب شباب جامعات القاهرة يدعم الأطفال مرضي السرطان بالصعيد

وفد من اتحاد طلاب
وفد من اتحاد طلاب شباب جامعات القاهره بدعم اطفال الصعيد مرضي

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر،  زيارة وفد من اتحاد شباب جامعات القاهره ضمن مبادرة اكسر عجزك، لمساندة  الأطفال  مرضي السرطان، الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

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وتواجد وفد من اتحاد شباب جامعات القاهرة بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.


وتفقد وفد اتحاد شباب جامعات القاهرة، أقسام المستشفي المختلفة، ومستشفى الاطفال للاورام، وأشادوا بالمستوي الطبي والانشائي والخدمات المجانية التى تقدم للمرضي ومشاركتهم في الاحتفالات مع المرضي، ووزعوا عشرات الالعاب والهدايا على الأطفال المرضي، حيث ارتسمت البهجة والسعادة على وجوه الاطفال المرضي.
 

ومن جانبه أثنى  محمود فؤاد؛ الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على زيارة وفد وفد من اتحاد شباب جامعات القاهره وحرصهم على الزيارة للمستشفى ، والتى تساهم في رفع معنويات المرضي، والشد من أزرهم، طوال رحلتهم العلاجية، موجها الشكر لهم  على زيارتهم للاطفال موضحا أن مثل هذه الزيارات تنعكس بشكل إيجابي على حالتهم الصحية والنفسية طوال رحلتهم العلاجية.

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الأقصر الأطفال المرضى الألعاب والهدايا البهجة والسعادة الخدمات الطبية داخل المستشفى علاج الأورام شمال الاقصر

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