عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

رئيس قصور الثقافة يفتتح معرض "مراسم الأقصر" بالأوبرا

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمرو البسيوني، معرض "مراسم الأقصر للرسم والتصوير"، مساء مس  الاثنين، بقاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والفنان د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والفنانة ففيان البتانوني مدير عام الفنون التشكيلية، والفنانين المشاركين والعديد من الإعلاميين، إلى جانب جمهور من المتابعين ومتذوقي الفنون التشكيلية.

استهلت الفعاليات بتفقد المعرض الفني الذى يضم 34 لوحة نتاج الأعمال الفنية لملتقى مراسم الأقصر للرسم والتصوير 2023، الذي أقامته الهيئة بمدينة الأقصر، مطلع العام الحالي، بمشاركة الفنان الدكتور صالح عبد المعطي، نائب رئيس جامعة الأقصر السابق القومسيير العام للملتقى، و14 فنانا هم: أحمد عيد، أحمد مجدي، أميرة عادل، أميمة خالد، رانيا الكومي، صالح سنوسي، عربي عربي، محمد عبود، محمود سليمان، محمود سنوسي، نهلة فتحي، هاني كمال، هنا مجد.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، إن معرض مراسم الأقصر يأتي استمرارا للاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة للفنون التشكيلية إيمانا بدور الفن في الحفاظ على الهوية المصرية الأصيلة وتوثيق معالم بيئاتها المتنوعة عبر رؤى متميزة للفنانين المشاركين، معربا عن سعادته بمنتج المراسم ومقدما شكره للفنانين المشاركين والقائمين على تنفيذ المعرض.

ومن جانبها أكدت الفنانة فيفيان البتانوني أن الملتقيات التى تقيمها الهيئة تهدف إلى وصف مصر من وجهة نظر الفنانين التشكيليين، حيث يقوم الفنانون بمعايشة الأهالي على الواقع، وأن كل فنان يعبر عن الأماكن التي يتم زيارتها من خلال مدارس الفن المتنوعة.

وأوضح الفنان أحمد مجدي أنه شارك بلوحتين تعبر عن معبد الأقصر ومقام مسجد أبو حجاج، وقام بالربط بين الفن المصري القديم والحديث المعاصر، مستخدما رمزية المومياء وفوقها طائر يشير إلى الصوفية في المذهب المصري القديم.

وقال محمود سنوسي، إنه شارك بأربع لوحات قام خلالها بتوثيق احتفالات الصعيد في المناسبات الاجتماعية.

أما الفنان هاني كمال، فشارك بسبع لوحات أوضح أنه عبر من خلالهم عن الحضارة المصرية القديمة، والوجوه الأفريقية من خلال قوة الملامح والشخصية.

وعن مشاركتها أوضحت الفنانة رانيا الكومي، أنها جسدت في لوحتها حالة الذكر الموجودة في الموالد بالأقصر، مستعينة بزي أهل الأقصر من خلال تدريج  الألوان.

وأشار الفنان محمد عبود أنه شارك بلوحتين إحداهما تعبر عن المدرسة التجريدية الرمزية عن حياة الأخيرة، والأخرى تشير إلى العازفين الثلاث في العصر الفرعوني.

وقالت الفنانة أميمة خالد: شاركت بثلاث لوحات مستوحاة من الطبيعة في الأقصر والحضارة المصرية القديمة، واعتمدت في لوحاتي على فكرة البعث والخلود والحياة والموت.

أما الفنانة هنا مجد فعبرت من خلال لوحتين عن معركة حربية من خلال مشهد تخيلي لمعركة حدثت في العصر المصري القديم مستوحاة ذلك من زيارتها للمعابد.  

وأوضح الفنان عربي عربي أنه شارك بست لوحات وثق من خلالهم العادات اليومية بالأقصر، كما سجل خلال اللوحات أجواء المكان والبيوت، مستعينا بالمرجعية التاريخية للمكان.

وأضافت الفنانة أميرة عادل، أنها عبرت من خلال لوحتين عن العصر المصري القديم، وأشار الفنان أسامة القاضي أنه شارك بلوحة فنية عن الحياة بالأقصر، وكذلك الفنان محمود سليمان الذي عبر بلوحتين عن العادات والتقاليد بالأقصر، كما شارك الفنان أحمد عيد بلوحتين قام خلالهما بالربط بين الفن القديم والحديث في التعبير عن الحياة بالأقصر. وأخيرا الفنان صالح سنوسي الذي عبر من خلال لوحته عن المعالم التاريخية لمدينة الأقصر.

وفي الختام قام رئيس الهيئة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، ومدير عام الفنون التشكيلية، بتكريم الفنانين المشاركين وتسليمهم شهادات تقدير. 

يأتي المعرض في إطار دور هيئة قصور الثقافة في تطوير الحراك الفني في مصر واستهداف اختيار بيئات مصرية متنوعة واختيار مجموعة من الفنانين التشكيليين لمعايشة أهالي هذه البيئة وإنتاج أعمال فنية معبرة عن ثراء البيئات المصرية.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني مراسم الأقصر دار الاوبرا المصرية الفنان تامر عبد المنعم الفنون التشكيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

الرئيس الإيراني: إسرائيل ستدفع ثمن اغتيال مستشار الحرس الثوري

بكين: تصرفات الفلبين في بحر الصين الجنوبي خطيرة للغاية

177 ألف مريض.. جهود الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال عام 2023

البنتاجون: إصابة 3 جنود أمريكيين في هجوم بالعراق

حكم صيام الأيام البيض.. ثوابها يعادل الدهر كله

مزاد جديد لسيارات الجمارك ينطلق في هذا الموعد .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهرة مع ذكريات النجوم| يحيي شاهين نسي يربط المايوه.. وشادية استلفت شراب معجبة

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ