بعدة فعاليات.. ثقافة الأقصر تحتفي باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة" ألقاها د. السيد حمزة، موضحا أن المرأة أساس بناء المجتمع، ورسالة رسولنا الكريم هو تكريم المرأة وحفظها، ومصادر العنف وأشكاله ضد المرأة من أفراد الأسرة، والمرأة ودورها في الإسلام في مشورة بعض المواقف، وطرق علاج العنف ضد المرأة.

بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطفل بمدرسة الشهيد حجاج ، محاضرة بعنوان "التنمر" حاضرتها شيماء شوقي موضحة معنى التنمر وأسبابه، وأنواع التنمر وتأثيره على الطفل.

كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "أهمية تثقيف المرأة المصرية" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن تثقيف المرأة واجب اجتماعي قومي، والمرأة عنصر أساسي وفعال في المجتمع ودور المرأة المثقف في تنشاة الطفل ودورها ومشاركتها في العمل الاجتماعي ودورها الإنسانى في بناء أفراد ذو اتجاه سلوكي سوي للمجتمع.

بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "أنواع الفنون القولية" حاضرها خالد حلمي موضحا، مدخل مفاهيمي لمعنى الفنون القولية، والأنواع المختلفة للفنون القتالية، ونشأة الفنون القتالية ورموزها.

وعقد بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "الماء شريان الحياة" حاضرها محمد الصادق موضحا أهمية الماء، وترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على المياه.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

حيث أعد المركز الحضري ورشة اكتشاف مواهب من رواد المركز نفذها عوض الله محمد، ونفذت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية ورشة رسم بعنوان "أعياد الطفولة" نفذها بدر الدين محمد، مستخدم قلم رصاص وورقة اسكتش، وأعد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة حاسب آلي بعنوان "أنواع الحاسب الآلي" نفذتها بسمة أبو السعود، وأعد قصر ثقافة الأقصر عرض مسرح عرائس وقدم اغنية بعنوان "بكار" نفذها كريم الشاوري.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية دوري ثقافي أدارته أسماء محمد لرواد المكتبة وطرحت عليهم أسئلة متنوعة ثقافية وفنية.

كما أعدت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "الأمير الحزين" تأليف ماهر عبد القادر سردتها صفاء موسى، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها ولاء أحمد، وورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس بصحبة رواد المكتبة.

كما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية ورسم منظر طبيعي نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، بينما نفذ قصر ثقافة إسنا ورشة تعليم الخياطة نفذتها أسماء محمد.