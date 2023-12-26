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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التضامن الإجتماعي تكشف تفاصيل مسابقة الأم المثالية.. فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

تحدثت الدكتور نرمين منصور، مدير عام الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن الفئات المكرمة في مسابقة الأم المثالية في العام الجديد 2024.

 قادرون باختلاف

وقالت نرمين منصور  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أيمن ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد،  إنه سيتم تكريم 33 أم مثالية بواقع 27 أم مثالية من كل محافظة من محافظات الجمهورية،  سيتم تكريم الأم البديلة التي قامت برعاية أحد الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها.

 

وأضافت مدير عام الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة بوزارة التضامن الاجتماعي ، أنه  تم فتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة الأم المثالية هذا العام بداية من يوم الثلاثاء الماضي 19 ديسمبر 2023 وحتى يوم الخميس 18 يناير 2023 وذلك من خلال مديريات التضامن الاجتماعي.

 

وأشارت مدير عام الإدارة العامة لشئون تنمية الأسرة بوزارة التضام الاجتماعي، إلى أنه  سيتم تكريم أم مثالية لأبن من أبناء قادرون باختلاف وحصل أحد أبنائها على شهادة جامعية أو ماجستير أو دكتورة أو حصل على بطولة دولية ،بالإضافة إلى تكريم الأم من ذوي الإعاقة سواء إعاقة سمعية أو بصرية ولكنها قدرت في التغلب على هذه الإعاقة واستطاعت تحقق النجاح والكفاح مع أسرتها.

 

التضامن الام المثالية محافظات الجمهورية الام البديلة وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة الأم المثالية

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